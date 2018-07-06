АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

Экс-участницу «Дом-2» похоронят в Зеленограде рядом с матерью

Бывшую участницу телестройки «Дом-2» Полину Лобанову, скончавшуюся 4 июля от острой сердечной недостаточности, похоронят в родном Зеленограде рядом с матерью.

Молодой девушке на днях исполнилось 20 лет и что послужило причиной смерти до сих пор так и не выяснено.

Экс-участницу «Дом-2» похоронят в Зеленограде рядом с матерью

По слухам, Полина могла умереть от передозировки запрещенных препаратов, которые применила впервые.

Смерть Полины Лобановой для многих стала неожиданностью. Ее друзья и коллеги по телестройке поспешили выразить сочувствие. Единственной близкой родственницей Полины оказалась ее сестра Варвара, которая и заявила в соцсетях о смерти сестры.

Напомним, что 4 июля Полина Лобанова была найдена мертвой в ванной квартиры, где проживала на тот момент в Москве. Похоронят девушку в ее родном городе Зеленограде, рядом с матерью.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:33
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Краб отомстил поедавшей его китаянке
Зрители «Дома-2» уверены, что Марина Африкантова
Сейшельская площадка «Дома-2» на время будет
США опубликовали рассекречены записи проведения
Ученые прогнозируют необратимую катастрофу
Психологи назвали причины повышенной усталости в
Подруга покойной экс-участницы «Дом-2» обвинила в
Ученые определили причины лучшей устойчивости
Анастасия Волочкова и Рустам Солнцев помирились
Анастасия Квитко выложила в сеть полуголые снимки
Зрители «Дома-2» уверены, что из-за провала Ольги
Экс-участницу «Дом-2» похоронят в Зеленограде
Ученые смогли обнаружить гены одиночества
Новости «Дома-2»: Дмитрий и Ольга Рапунцели
Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в
Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко
«Никакого проклятия на «Доме-2» не существует»:
Рустам Солнцев считает, что Ольге Бузовой не
«Яндекс» намерен представить сервис «Дзен» в
Краска и растворитель повышают риски развития
Эмили Ратаковски удивила поклонников кольчугой на
Зрители обнаружили на лбу Марины Африкантовой
Абсурд из «Дома-2»: разведенка Ольга Бузова учит
Поклонники приняли эффект сияющей кожи Виктории
Алексей Чайчиц назвал реалити-шоу «Дом-2»
Ученые напечатали на 3D-принтере пластырь для
Ученые связали одиночество с генетической
Хейтеры высмеяли макияж Ольги Рапунцель
Маргарита Овсянникова выиграла 50 тысяч рублей в
Ксения Бородина делит с мужем обязанности по
Просмотреть все новости