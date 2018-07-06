Экс-участницу «Дом-2» похоронят в Зеленограде рядом с матерью

Молодой девушке на днях исполнилось 20 лет и что послужило причиной смерти до сих пор так и не выяснено.По слухам, Полина могла умереть от передозировки запрещенных препаратов, которые применила впервые.Смерть Полины Лобановой для многих стала неожиданностью. Ее друзья и коллеги по телестройке поспешили выразить сочувствие. Единственной близкой родственницей Полины оказалась ее сестра Варвара, которая и заявила в соцсетях о смерти сестры.Напомним, что 4 июля Полина Лобанова была найдена мертвой в ванной квартиры, где проживала на тот момент в Москве. Похоронят девушку в ее родном городе Зеленограде, рядом с матерью.