Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко подворовывает имущество на проекте «Дом-2»

Удивленные поклонники проекта недоумевают, что же это было, и что по ночам в огромном бауле носит Дмитрий Дмитренко, а главное куда?Теперь хейтеры подозревают участника реалити-шоу в хищении имущества. И многие согласны с этим сомнением, ведь, несмотря на внушительные зарплаты и огромные декретные отчисления, Ольга Рапунцель все никак не может достичь своей цели — приобрести квартиру в Москве.К тому же не секрет, что это семейство больше других экономит даже на мужских носках. Злые языки тут же проанализировали, что же могут отбирать «бренды» у других участников.По их словам, звездная семейка старается заранее подкопить столовые приборы и постельное белье для будущего жилища, чтобы в дальнейшем не тратиться на приобретение таковых.Также продукты, которые являются главной затратой семейного бюджета, могут оказаться в сумке Дмитрия. А косметика и предметы гигиены вовсе не имеют срока годности.