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Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко подворовывает имущество на проекте «Дом-2»

Пару дней назад в эфире реалити-шоу «Дом-2» показывали Илью Яббарова, который «отжигал» на общей кухне, забавляя новых участников телестройки. А тем временем, крадучись, к выходу с огромной сумкой пробирался молчаливый супруг Ольги Рапунцель.

Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко подворовывает имущество на проекте «Дом-2»

Удивленные поклонники проекта недоумевают, что же это было, и что по ночам в огромном бауле носит Дмитрий Дмитренко, а главное куда?

Теперь хейтеры подозревают участника реалити-шоу в хищении имущества. И многие согласны с этим сомнением, ведь, несмотря на внушительные зарплаты и огромные декретные отчисления, Ольга Рапунцель все никак не может достичь своей цели — приобрести квартиру в Москве.

К тому же не секрет, что это семейство больше других экономит даже на мужских носках. Злые языки тут же проанализировали, что же могут отбирать «бренды» у других участников.

Хейтеры считают, что Дмитрий Дмитренко подворовывает имущество на проекте «Дом-2»

По их словам, звездная семейка старается заранее подкопить столовые приборы и постельное белье для будущего жилища, чтобы в дальнейшем не тратиться на приобретение таковых.

Также продукты, которые являются главной затратой семейного бюджета, могут оказаться в сумке Дмитрия. А косметика и предметы гигиены вовсе не имеют срока годности.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:06
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