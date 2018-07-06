Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в пальто на голое тело
На своей странице в Instagram Екатерина Варнава нередко публикует интересные фотографии. В очередной раз звезда поразила своих поклонников новой забавной идеей.
Екатерина Варнава выложила в сеть снимок, где она запечатлена в пальто на голое тело. На опубликованной фотографии участница комедийного шоу «Comedy Woman» запечатлена в длинном пальто одетом на обнажённое тело задом наперёд, при этом у звезды видно обнажённые ягодицы и спину, а на голове у неё одет парик с короткой стрижкой.
От данного снимка подписчики Екатерины Варнавы пришли в восторг. В комментариях фанаты начали хвалить красоту звезды. Подписчики отметили, что она не только хорошая телеведущая, но и очень красивая женщина.
Екатерина Варнава выложила в сеть снимок, где она запечатлена в пальто на голое тело. На опубликованной фотографии участница комедийного шоу «Comedy Woman» запечатлена в длинном пальто одетом на обнажённое тело задом наперёд, при этом у звезды видно обнажённые ягодицы и спину, а на голове у неё одет парик с короткой стрижкой.
От данного снимка подписчики Екатерины Варнавы пришли в восторг. В комментариях фанаты начали хвалить красоту звезды. Подписчики отметили, что она не только хорошая телеведущая, но и очень красивая женщина.