Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в пальто на голое тело

Екатерина Варнава выложила в сеть снимок, где она запечатлена в пальто на голое тело. На опубликованной фотографии участница комедийного шоу «Comedy Woman» запечатлена в длинном пальто одетом на обнажённое тело задом наперёд, при этом у звезды видно обнажённые ягодицы и спину, а на голове у неё одет парик с короткой стрижкой.От данного снимка подписчики Екатерины Варнавы пришли в восторг. В комментариях фанаты начали хвалить красоту звезды. Подписчики отметили, что она не только хорошая телеведущая, но и очень красивая женщина.