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Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в пальто на голое тело

На своей странице в Instagram Екатерина Варнава нередко публикует интересные фотографии. В очередной раз звезда поразила своих поклонников новой забавной идеей.

Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в пальто на голое тело


Екатерина Варнава выложила в сеть снимок, где она запечатлена в пальто на голое тело. На опубликованной фотографии участница комедийного шоу «Comedy Woman» запечатлена в длинном пальто одетом на обнажённое тело задом наперёд, при этом у звезды видно обнажённые ягодицы и спину, а на голове у неё одет парик с короткой стрижкой.

От данного снимка подписчики Екатерины Варнавы пришли в восторг. В комментариях фанаты начали хвалить красоту звезды. Подписчики отметили, что она не только хорошая телеведущая, но и очень красивая женщина.

Екатерина Варнава поразила фанатов снимком в пальто на голое тело
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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