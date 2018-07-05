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В израильской пещере обнаружили целые амфоры

Археологическая группа обнаружила в труднодоступной пещере в Израиле целые амфоры. По словам специалистов, возраст находки составляет свыше двух тысяч лет. Сосуды были обнаружены в отвесной скале в ее полости. Кроме того, ученые полагают, что в этой пещере никто не жил.

В израильской пещере обнаружили целые амфоры


Пещера, в которой покоились сосуды, находится вблизи границы с Ливаном, поэтому, чтобы проводить в этом районе разведывательные работы, археологи уведомили об этом армия Израиля.

Пещеру обнаружил полгода назад израильский спелеолог, который вот уже 20 лет занимается поиском убежищ в Галилее, которые использовались евреями, как убежища во время восстания иудеев в 66-77 гг. н.э.

По словам ученых, обнаруженные артефакты относятся к более раннему периоду. Два сосуды оказались целыми, кроме них удалось найти также части другой посуды для хранения продуктов.

Исследователи полагают, что амфоры доставили сюда с целью дальнейшего проживания в пещере. И в то же время специалисты отметили, что пещера тесновата для проживания, ее размер составил всего 1Х2 метра.



Кроме того, добраться до пещеры не представляется возможным снизу, а сверху в нее попасть можно, лишь использовав веревку. Вероятно, у человека, который доставил сюда эти сосуды, дела были совсем плохи, разу ж он решился на такой шаг.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 23:00
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