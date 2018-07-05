В израильской пещере обнаружили целые амфоры

Пещера, в которой покоились сосуды, находится вблизи границы с Ливаном, поэтому, чтобы проводить в этом районе разведывательные работы, археологи уведомили об этом армия Израиля.Пещеру обнаружил полгода назад израильский спелеолог, который вот уже 20 лет занимается поиском убежищ в Галилее, которые использовались евреями, как убежища во время восстания иудеев в 66-77 гг. н.э.По словам ученых, обнаруженные артефакты относятся к более раннему периоду. Два сосуды оказались целыми, кроме них удалось найти также части другой посуды для хранения продуктов.Исследователи полагают, что амфоры доставили сюда с целью дальнейшего проживания в пещере. И в то же время специалисты отметили, что пещера тесновата для проживания, ее размер составил всего 1Х2 метра.Кроме того, добраться до пещеры не представляется возможным снизу, а сверху в нее попасть можно, лишь использовав веревку. Вероятно, у человека, который доставил сюда эти сосуды, дела были совсем плохи, разу ж он решился на такой шаг.