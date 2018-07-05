Эмбер Херд обвинили в расизме

Экс-супруга Джонни Деппа решила затронуть вопрос миграции. На своей странице в социальной сети она написала о том, что узнала о контрольно-пропускном пункте в Голливуде, который расположен в нескольких кварталах от ее дома. Она также посчитала, что будет лучше, если домработниц, озеленителей и нянь подвезут к ее дому вечером.Из-за данной публикации Эмбер обвинили в расизме, после чего она поспешила удалить пост. В качестве оправданий звезда разместила новую публикацию со словами о том, что считает кризис прав человека крайне политизированным, поэтому сложно сделать обычное заявление. Любое слово воспринимается, как попытка отвлечь от назревшей проблемы и очень сложно избежать негатива.Стоит напомнить, что в США остро обсуждают вопрос мигрантов. Дональд Трамп ранее распорядился о том, чтобы у незаконно пересекших рубеж родителей забирали детей. Среди протестующих против политики главы США оказалось множество простых граждан, а также немало знаменитостей. Протестующие были услышаны – президент отменил указ.