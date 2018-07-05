Ученые определили у мужчины большую склонность к аутизму и шизофрении

Сам факт влияния и особая роль данного гена в развитии мозга эмбриона, озадачил ученых. Ответственный за реакцию организма на фактор стресса, а так же случаи кислородного голодания, и прочие раздражители, влияние OGT действует на множество прочих систем клеточного состава. При этом он способствует проявлению замедления обмена веществ, в случае нехватки глюкозы и препятствует кратковременной остановке кровотока. По результатам Данный ген, по результатам исследования, нахождение данного определили на Х-хромосоме, причем в женском организме, преимущественно в плаценте, он в несколько раз активнее, по сравнению с клетками к мужчин. Как предположили ученые, именно низкая активность OGT делает организм самца более подверженным к шизофрении и аутизму.Для данного предложения специалистами устроили проверку проведением эксперимента, который заключался в отключении OGT в отобранных женских зародышах подопытной мыши. В результате, была изменена работа несколько сотен генов, связанная с развитием мозга, сто придало свойствам нервной системы будущих самок схожесть с подобной у самцов.Намерения ученых направлены на использование результатов для создания методики, раскрывающей первые признаки развития аутизма и подобных ему заболеваний. Предотвращение их в будущем будет возможно стимуляцией генов OGT.