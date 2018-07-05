Фигуру Ольги Бузовой сравнили с «мужиком-трактористом»
Популярная медиа-дива Ольга Бузова с ростом творческой карьеры все чаще становится объектом для критики и различных обсуждений, и если о ее вокальных данных сегодня говорят не так часто, то фигура знаменитости постоянно обсуждается в соцсетях.
Экс-супруга Дмитрия Тарасова по мнению пользователей все меньше становится женственной и приобретает признаки мужеподобности.
Фолловеры все чаще упоминают в комментариях отсутствие груди, небольшие ягодицы и изменившийся голос певицы.
Подписчики Ольги предполагают, что женщина начала принимать гормоны, которые и приводят к изменениям в ее организме.
«Она на гормонах сидит что ли, что фигура совсем как у мужика-тракториста стала?», - недоумевают хейтеры.
В комментариях даже прозвучало, что «на концертах уже появляется не Ольга, а Олег», с намеком на мужеподобность певицы.
Экс-супруга Дмитрия Тарасова по мнению пользователей все меньше становится женственной и приобретает признаки мужеподобности.
Фолловеры все чаще упоминают в комментариях отсутствие груди, небольшие ягодицы и изменившийся голос певицы.
Подписчики Ольги предполагают, что женщина начала принимать гормоны, которые и приводят к изменениям в ее организме.
«Она на гормонах сидит что ли, что фигура совсем как у мужика-тракториста стала?», - недоумевают хейтеры.
В комментариях даже прозвучало, что «на концертах уже появляется не Ольга, а Олег», с намеком на мужеподобность певицы.