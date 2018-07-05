Фигуру Ольги Бузовой сравнили с «мужиком-трактористом»

Экс-супруга Дмитрия Тарасова по мнению пользователей все меньше становится женственной и приобретает признаки мужеподобности.Фолловеры все чаще упоминают в комментариях отсутствие груди, небольшие ягодицы и изменившийся голос певицы.Подписчики Ольги предполагают, что женщина начала принимать гормоны, которые и приводят к изменениям в ее организме., - недоумевают хейтеры.В комментариях даже прозвучало, что «на концертах уже появляется не Ольга, а Олег», с намеком на мужеподобность певицы.