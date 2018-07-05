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Фигуру Ольги Бузовой сравнили с «мужиком-трактористом»

Популярная медиа-дива Ольга Бузова с ростом творческой карьеры все чаще становится объектом для критики и различных обсуждений, и если о ее вокальных данных сегодня говорят не так часто, то фигура знаменитости постоянно обсуждается в соцсетях.

Экс-супруга Дмитрия Тарасова по мнению пользователей все меньше становится женственной и приобретает признаки мужеподобности.

Фигуру Ольги Бузовой сравнили с «мужиком-трактористом»

Фолловеры все чаще упоминают в комментариях отсутствие груди, небольшие ягодицы и изменившийся голос певицы.

Подписчики Ольги предполагают, что женщина начала принимать гормоны, которые и приводят к изменениям в ее организме.

Фигуру Ольги Бузовой сравнили с «мужиком-трактористом»

«Она на гормонах сидит что ли, что фигура совсем как у мужика-тракториста стала?», - недоумевают хейтеры.

В комментариях даже прозвучало, что «на концертах уже появляется не Ольга, а Олег», с намеком на мужеподобность певицы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:24
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