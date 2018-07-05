Роман Гриценко устроил драку в эфире из-за Ольги Бузовой

Накануне на телеканале ТНТ стартовало новое шоу в рамках проекта «Дом-2», где две самые популярные ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова будут номинировать на вылет пары и участников-одиночек., – рассказала журналистам Ксения Бородина.Однако лбами пришлось столкнуться самим участникам. После того как эпатажный Артем Сорока оскорбил Ольгу Бузову и бесцеремонно перебил Гриценко, Роман набросился на него с кулаками и разнимать дерущихся пришлось охране.Напомним, что недавно Роман Гриценко объявил, что расстался с Ириной Пинчук, так как до сих пор хранит трепетные чувства к Ольге Бузовой.Сама поющая ведущая сейчас занята новым проектом – «Замуж за Бузову», где претендентами на ее сердце станут состоятельные мужчины страны.