Роман Гриценко устроил драку в эфире из-за Ольги Бузовой
Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко известен своей симпатией к ведущей телестройки Ольге Бузовой и в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой» вступился за честь своей возлюбленной.
Накануне на телеканале ТНТ стартовало новое шоу в рамках проекта «Дом-2», где две самые популярные ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова будут номинировать на вылет пары и участников-одиночек.
«В новом шоу мы с Олей, действительно, будем отстаивать свою точку зрения, причем эмоционально! Мы решили порадовать наших зрителей, которые так и мечтают столкнуть нас лбами», – рассказала журналистам Ксения Бородина.
Однако лбами пришлось столкнуться самим участникам. После того как эпатажный Артем Сорока оскорбил Ольгу Бузову и бесцеремонно перебил Гриценко, Роман набросился на него с кулаками и разнимать дерущихся пришлось охране.
Напомним, что недавно Роман Гриценко объявил, что расстался с Ириной Пинчук, так как до сих пор хранит трепетные чувства к Ольге Бузовой.
Сама поющая ведущая сейчас занята новым проектом – «Замуж за Бузову», где претендентами на ее сердце станут состоятельные мужчины страны.
Накануне на телеканале ТНТ стартовало новое шоу в рамках проекта «Дом-2», где две самые популярные ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова будут номинировать на вылет пары и участников-одиночек.
«В новом шоу мы с Олей, действительно, будем отстаивать свою точку зрения, причем эмоционально! Мы решили порадовать наших зрителей, которые так и мечтают столкнуть нас лбами», – рассказала журналистам Ксения Бородина.
Однако лбами пришлось столкнуться самим участникам. После того как эпатажный Артем Сорока оскорбил Ольгу Бузову и бесцеремонно перебил Гриценко, Роман набросился на него с кулаками и разнимать дерущихся пришлось охране.
Напомним, что недавно Роман Гриценко объявил, что расстался с Ириной Пинчук, так как до сих пор хранит трепетные чувства к Ольге Бузовой.
Сама поющая ведущая сейчас занята новым проектом – «Замуж за Бузову», где претендентами на ее сердце станут состоятельные мужчины страны.