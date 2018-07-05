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Роман Гриценко устроил драку в эфире из-за Ольги Бузовой

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко известен своей симпатией к ведущей телестройки Ольге Бузовой и в эфире нового шоу «Бородина против Бузовой» вступился за честь своей возлюбленной.

Накануне на телеканале ТНТ стартовало новое шоу в рамках проекта «Дом-2», где две самые популярные ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова будут номинировать на вылет пары и участников-одиночек.

Роман Гриценко устроил драку в эфире из-за Ольги Бузовой

«В новом шоу мы с Олей, действительно, будем отстаивать свою точку зрения, причем эмоционально! Мы решили порадовать наших зрителей, которые так и мечтают столкнуть нас лбами», – рассказала журналистам Ксения Бородина.

Однако лбами пришлось столкнуться самим участникам. После того как эпатажный Артем Сорока оскорбил Ольгу Бузову и бесцеремонно перебил Гриценко, Роман набросился на него с кулаками и разнимать дерущихся пришлось охране.

Роман Гриценко устроил драку в эфире из-за Ольги Бузовой

Напомним, что недавно Роман Гриценко объявил, что расстался с Ириной Пинчук, так как до сих пор хранит трепетные чувства к Ольге Бузовой.

Сама поющая ведущая сейчас занята новым проектом – «Замуж за Бузову», где претендентами на ее сердце станут состоятельные мужчины страны.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:52
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