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Канчельскис о вылете Месси и Роналду с ЧМ-2018: Один в поле не воин

Бывший игрок британского гранда "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, некогда защищавший цвета и российской сборной, считает, что аргентинская звезда Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду выпали из ЧМ-2018, так как не сумели "вытащить" свои команды в следующий этап.

Канчельскис о вылете Месси и Роналду с ЧМ-2018: Один в поле не воин


Канчельскис подчеркивает, что футбол - всегда остается командным состязанием, когда один единственный футболист на поле не способен быть воином. В данном случае аргентинцы не смогли понять стиль игры Месси, обеспечив форварда достаточным количеством мячей, как это происходит в "Барселоне". Один спортсмен не в состоянии создать результат для всей команды, резюмирует эксперт.

У португальца Роналду ситуация абсолютно аналогичная. Даже такие гранды современного футбола не могут отличаться голами в каждой игре, хотя на ЧМ-2018 каждый матч - решающий, приводит слова Канчельскиса портал RT.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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