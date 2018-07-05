Канчельскис о вылете Месси и Роналду с ЧМ-2018: Один в поле не воин

Канчельскис подчеркивает, что футбол - всегда остается командным состязанием, когда один единственный футболист на поле не способен быть воином. В данном случае аргентинцы не смогли понять стиль игры Месси, обеспечив форварда достаточным количеством мячей, как это происходит в "Барселоне". Один спортсмен не в состоянии создать результат для всей команды, резюмирует эксперт.У португальца Роналду ситуация абсолютно аналогичная. Даже такие гранды современного футбола не могут отличаться голами в каждой игре, хотя на ЧМ-2018 каждый матч - решающий, приводит слова Канчельскиса портал RT.