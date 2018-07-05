Автобренд Tesla пренебрегает безопасностью клиентов ради прибыли

Это испытание направлено для проверки корректности работы современных тормозных систем авто на заключительном этапе его сборки. Дейв Арнольд - официальное лицо Tesla, отметил, что каждый электрокар, который выпускает компания, подвергается тщательной проверке качества, а также тормозов. По словам представителя Tesla, производитель не проводит ряд тестов, которые считает убыточными. По мнению экспертов, Tesla не должна игнорировать необходимые проверки качества, тормозов, потому что они являются важными для безопасности электрокаров.В последнее время Model 3 выпускали с производственным постоянным браком, основательно замедлившим темпы выпуска модели. Раньше Илон Маск обещал, что «тройку» будут собирать тиражом в 5 тыс. ед. в неделю. Однако в итоге показатель не дотягивал до 2,5 тыс. ед. Tesla только в июле приблизилась к 5 тыс. ед.