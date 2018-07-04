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У актера Дениса Матросова отобрали квартиру в центре Москвы

Денис Матросов рассказал своим подписчикам в Instagram о том, что лишился квартиры расположенной в центре Москвы. После того, как от врачебной ошибки скончался отец актёра, государство отобрало у семьи престижную жилплощадь с видом на Кремль.

У актера Дениса Матросова отобрали квартиру в центре Москвы


В возрасте 11 лет Денис Матросов лишился отца, которого он хорошо помнит. Актёру в настоящее время 45 лет, а его отцу 2 июля могло бы исполниться 72 года, однако навсегда осталось 37. Мать актёра одна воспитывала двоих детей. После смерти Владимира Ивановича, его семье не удалось сохранить квартиру, находящуюся в центре Москвы, жильё превратилось в коммуналку.

По словам Дениса Матросова, его отец собирал книги, в результате образовалась целая библиотека, которая хранится до сих пор. Также актёр вспоминает, как в детстве его отец брал с собой на работу в ресторан, где баловал иностранными напитками и экзотическими блюдами. К тому же Денис Матросов помнит, как гонял во дворе мяч с отцом и смотрел по чёрно-белому телевизору футбол.

Часть 1. Сегодня моему отцу, Володе Матросову, Владимиру Ивановичу, исполнилось бы 72 года!!! 72... Мне уже 45, а тебе навсегда 37. Каждый год, в этот день, 2 июля, я дал себе слово, в память о тебе, печатать этот текст. Сегодня делаю это в 6-й раз и так совпало, что вчера наша сборная по футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира! Я помню, как мы вместе с тобой гоняли мяч у нас во дворе и смотрели трансляции по чб телевизору. Ты был азартным болельщиком. Вчера за наших болели вместе с мамой Галина Матросова. Были счастливы и орали на всю округу!!! 👏🏼🇷🇺𗀆😜 "Этот пост я посвящаю тебе Матросов Владимир Иванович! Почему-то именно сегодня для меня стало важно это написать. Может от того, что меня сейчас штормит, плющит, колбасит, а может от.... Не знаю... И потом, в этом году я так и не приехал к тебе на могилу. Папа, с тобой мы расстались, когда мне было всего 11 лет! Тебе же всего было 37!!! 37... Страшно об этом подумать! Я сейчас старше тебя на 2 года, мне 39!!! Блин, начал писать, и ком к горлу.... Ты часто повторял, что хотелось бы пережить своего отца, которого ты практически не знал, но знал, что он ушел, когда ему было около 40! Но судьба... Роковое стечение обстоятельств и врачебная Ошибка... Май 1984 года... Парадокс, мой самый любимый месяц в году это именно май, и тебя не стало в этот месяц.... Смутно помню все события тех дней... Последний раз тебя видел, когда тебя везли на каталке в операционную, а ты маме выговаривал, зачем притащила сюда сына, и ты меня выгнал... А я тебе привез тогда пижаму... Приехал домой и загадал странную вещь, увидел над кроватью полку со стеклом, на котором остался отпечаток от твоей головы. Ты любил головой прислоняться к полке и читать.... Так, вот, загадал, что если этот отпечаток никто не сотрет, то Все будет хорошо! Отпечаток еще долго оставался на этом стекле, а тебя уже не было... И никто не стирал его, а я смотрел на это пятно на стекле и не понимал, как так... Проходят годы, а у меня это осталось самым ярким воспоминанием тех дней... Ты знаешь, мама так и не вышла замуж, она ооочень сильно любила тебя и любит по сей день, хотя прошло уже 28 лет!!! Для нее ты был всем, а с твоим уходом, мы с...

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Добавил: Алина Сегодня, 18:41
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