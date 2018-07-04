У актера Дениса Матросова отобрали квартиру в центре Москвы

В возрасте 11 лет Денис Матросов лишился отца, которого он хорошо помнит. Актёру в настоящее время 45 лет, а его отцу 2 июля могло бы исполниться 72 года, однако навсегда осталось 37. Мать актёра одна воспитывала двоих детей. После смерти Владимира Ивановича, его семье не удалось сохранить квартиру, находящуюся в центре Москвы, жильё превратилось в коммуналку.По словам Дениса Матросова, его отец собирал книги, в результате образовалась целая библиотека, которая хранится до сих пор. Также актёр вспоминает, как в детстве его отец брал с собой на работу в ресторан, где баловал иностранными напитками и экзотическими блюдами. К тому же Денис Матросов помнит, как гонял во дворе мяч с отцом и смотрел по чёрно-белому телевизору футбол.