Дженнифер Энистон крутит роман с двумя мужчинами

Разведённая сорокадевятилетняя голливудская актриса Дженнифер Энистон крутит роман одновременно с двумя мужчинами. На этот раз артистка решила попробовать себя в отношениях с преданными фанатами. Знакомые Энистон рассказали журналистам, что телезвезда не спешит заводить серьёзные отношения. Она сейчас думает над выбором между двумя кавалерами. Один из фанатов Дженнифер, сумевший добиться её расположения, весьма творческая личность. Второй ухажёр актрисы недавно пережил развод, при этом являясь в технической отрасли очень значимой персоной.По словам знакомых артистки, Энистон просто светится от счастья, наслаждаясь свободой действий и выбора.