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Почти 100% людей неправильно моют руки - медики

Ученые США заявили, что практически каждый человек неправильно моет руки, тем самым навлекая на себя разнообразные проблемы со здоровьем.

Почти 100% людей неправильно моют руки - медики


В очередной научной работе американцев участвовали 383 респондента. И оказалось, что практически никто из них не моет руки как нужно: сначала намочить, затем намылить и мыть минимум 20 секунд, смыть и насухо вытереть. Большинство – 79,5% - предпочитают эту процедуру делать в «ускоренном режиме», опуская некоторые пункты, в основном, первый и последний.

В задачи участников также входило приготовление мясных бургеров, при этом мясо предварительно обработали безопасным вирусом MS2. В результате из-за того, что участники неправильно мыли руки, они "растащили" MS2 почти по всей кухне: 50% попало в емкости для приправ, 11% оказалось на ручках холодильника и кранов для воды, а 5% - на листьях салата.

Медики отмечают: попадая на продукты, не проходящие термообработку (типа салата), опасные вирусы с легкостью проникают и в человеческий организм. А виновато всего лишь – неправильное мытье рук.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:43
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