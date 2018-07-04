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Голая Яна Кошкина назвала себя лучшей из безумных

Телеведущая Яна Кошкина обнародовала в Instagram откровенную фотографию. Данный снимок звезда подписала, назвав себя «лучшей из безумных».

Голая Яна Кошкина назвала себя лучшей из безумных


Новая фотография Яны Кошкиной в первую очередь привлекает внимание за счёт сексуального образа звезды. На снимке телеведущая запечатлена в кружевном белье, подчёркивающем её пышные формы, в ушах у неё длинные серьги, а волосы собраны в высокую причёску.

Подписчики Яны Кошкиной отметили, что она отлично выглядит и имеет сексуальные формы. Также фанаты отметили, что телеведущая за последние месяцы сильно похудела. Сама звезда решила на комментарии поклонников не отвечать. За считанные минуты данная фотография Яны Кошкиной набрала большое количество лайков и положительных отзывов.

Голая Яна Кошкина назвала себя лучшей из безумных
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:36
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