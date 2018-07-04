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Театр Олега Табакова будет иметь другое название

Московский Театр-студия, находившаяся до смерти Олега Табакова под его руководством, получит другое название, а именно «Театр Олега Табакова». Кроме изменения наименования, культурное заведение будет иметь новый логотип.

Театр Олега Табакова будет иметь другое название


Четвертого сентября в «Театре Олега Табакова» стартует новый сезон, при этом с этого дня культурное заведение официально получит данное название. Зрители смогут увидеть новые постановки в других театрах, потому что в «Табакерке» проведут масштабный ремонт. Олега Табакова положили в клинику в ноябре 2017 года с заражением крови. Двенадцатого марта этого года в 83 года актер умер от сердечного приступа.

Театр Олега Табакова будет иметь другое название


Спустя 40 дней после ухода из жизни Табакова на пост худрука был официально назначен Владимир Машков, который заявил, что намерен изменить название театра.
 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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