Театр Олега Табакова будет иметь другое название

Четвертого сентября в «Театре Олега Табакова» стартует новый сезон, при этом с этого дня культурное заведение официально получит данное название. Зрители смогут увидеть новые постановки в других театрах, потому что в «Табакерке» проведут масштабный ремонт. Олега Табакова положили в клинику в ноябре 2017 года с заражением крови. Двенадцатого марта этого года в 83 года актер умер от сердечного приступа.Спустя 40 дней после ухода из жизни Табакова на пост худрука был официально назначен Владимир Машков, который заявил, что намерен изменить название театра.