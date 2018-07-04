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Ким Кардашьян поражает фанатов своим сходством с инопланетянкой

Ким Кардашьян в сети в очередной раз произвела фурор. На этот раз фанаты сравнили её с инопланетянкой за странный внешний вид.

Ким Кардашьян поражает фанатов своим сходством с инопланетянкой


Накануне Ким Кардашьян попала в кадр охотников за сенсациями в тот момент, когда она возвращалась домой в Лос-Анджелес на своём автомобиле. Отмечается, что знаменитость была одета в облегающий костюм, пошитый из спандекса, серо-металлического цвета, а на ногах Ким были обуты сапоги-ботфорты серого цвета.

Данную фотографию выложили в сеть, где пользователи сравнили Ким Кардашьян с девушкой-пришельцем. Поводом для этого стал «инопланетный» костюм знаменитости, длинные волосы и соответствующий макияж. Стоит отметить, что Ким Кардашьян дизайн для некоторых своих нарядов разрабатывает сама.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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