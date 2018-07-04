Аркадий Дворкович поблагодарил волонтеров стадиона "Спартак" за вклад в организацию ЧМ-2018

На стадионе "Спартак" в этот вторник сборная Англии победила команду Колумбии, а также вышла в четвертьфинал ЧМ. Дворкович сказал, что волонтеры сделали все для того, чтобы праздник состоялся. Всем игрокам и болельщикам понравилась невероятная атмосфера на стадионе, в чем большая заслуга ребят.Дворкович добавил, что он сам за эти дни улыбается больше, чем за всю свою жизнь. По его словам, волонтёры во время чемпионата мира-2018 по футболу постоянно помогали людям и сохраняли спокойствие.