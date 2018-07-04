Антон Гусев снова хвастается содержимым кошелька

При этом Гусев без стеснения рассказывает о своих доходах, что наталкивает на мысль о явном преувеличении его реального материального состояния.В одном из последних постов супруг Виктории Романец утверждает, что зарабатывает в месяц не менее полумиллиона рублей, но при этом сумма алиментов для сына, почему-то, не превышает 20 тысяч. Да и платит он их не каждый месяц.В свете таких событий пользователи все чаще сомневаются в реальности его сумасшедших заработков.Однако Антон решил развеять сомнения и продемонстрировал подписчикам содержимое своего кошелька.Хейтеры не дремали и тут же посчитали, что по количеству «бумажек» в портмоне Гусева лежит сумма не более 100 тысяч рублей.