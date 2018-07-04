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Антон Гусев снова хвастается содержимым кошелька

Бывший участник «Дом-2» Антон Гусев изо всех сил строит карьеру в сетевом маркетинге и потому активно привлекает новых подписчиков на свою страницу в Instagram.

При этом Гусев без стеснения рассказывает о своих доходах, что наталкивает на мысль о явном преувеличении его реального материального состояния.

Антон Гусев снова хвастается содержимым кошелька

В одном из последних постов супруг Виктории Романец утверждает, что зарабатывает в месяц не менее полумиллиона рублей, но при этом сумма алиментов для сына, почему-то, не превышает 20 тысяч. Да и платит он их не каждый месяц.

В свете таких событий пользователи все чаще сомневаются в реальности его сумасшедших заработков.

Однако Антон решил развеять сомнения и продемонстрировал подписчикам содержимое своего кошелька.

Антон Гусев снова хвастается содержимым кошелька


Хейтеры не дремали и тут же посчитали, что по количеству «бумажек» в портмоне Гусева лежит сумма не более 100 тысяч рублей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15
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