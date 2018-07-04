В Таиланде военные медики обследовали спасенных в пещере юных футболистов

После того, как наводнение не позволило пострадавшим особам выбраться из 7-километровых подземных лабиринтов Тхам Луанг, спасатели 10 дней искали пропавших людей. Сейчас они готовятся к завершению операции, но есть сложности, связанные с отсутствием умения плавать у школьников.Для них приготовлено снаряжение дайверов, а также с детьми работают пловцы, которые учат их правильному дыханию в аквалангах. Затем они будут преодолевать 200-метровые затопленные территории в коридорах пещеры, после чего смогут попасть на поверхность.