Кот стал мировой знаменитостью, попав в панораму Google-карт Рима

По его словам, он разглядывал панорамы Рима и совершенно случайно обнаружил кошку, смотревшую прямо в камеру. Пользователь отметил, что потрясающий кот рассмешил его до слез. Понравилась кошка и другим пользователям, некоторые признавались ей в любви, а другие сравнивали с известным крестным отцом мафии — Вито Корлеоне.Когда панораму с котом увидели местные жители, то они добавили, что кошка является их знаменитостью. Ее узнали и те, кто уже бывал в Риме. Вместе с другими животными эта кошка обитает в районе развалин, находящихся на площади Torre Argentina.Некоторые посетители Reddit упрекнули Google в том, что компания халатно относится к вопросу о конфиденциальности личности. На многих фотографиях у людей, попавших в объектив камеры, замазаны лица, а вот морду кошки никто не замазал. Особо внимательные пользователи заметили вдалеке другую кошку, однако она настолько незаметна, что вся слава досталась «недовольному» коту.