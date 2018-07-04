АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпоха палеолита стала трамплином для развития технологий человечества
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Джон Малкович сыграет в продолжение телесериала «Молодой папа»

Получившая широкую известность в США выдуманная история о понтифике Пие XIII, скоро получит новое воплощение. Кинорежиссер Паоло Соррентино хочет сменить сюжет и актерский состав.

Джон Малкович сыграет в продолжение телесериала «Молодой папа»

Джон Малкович будет играть в продолжение телесериала «Молодой папа». Проект под названием «Новый папа» строится как десяти-серийный мини-сериал. Кинокритики считают, что авторам сценария Паоло Соретино и Умберто Контарелло удалось привлечь зрителя знанием психологии и простотой.

Фабула нового сюжета пока держится в тайне. Но, судя по названию сериала, Джон сыграет очередного понтифика, который является выходцем из Нового Света. В фильме также будет сниматься Джуд Лоу - звезда «Фантастических тварей». Пока его роль в ленте неизвестна, однако предполагается, что актер выступит как антагонист Малковича.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Солсбери два человека были госпитализированы
«АвтоВАЗ» переведет новый внедорожник LADA 4X4 на
Ученые обнаружили способность здоровых
Джон Малкович сыграет в продолжение телесериала
Бывший парень победительницы «Холостяка» ушел к
Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что
В интернете появился трейлер хоррора «Лето 84»
Ученые: Поза плода во время сна избавит женщин от
Sorento назвали самым возрастным авто KIA
В Липецкой области российские ученые нашли
Ведущий инженер Даг Филд покинул компанию Tesla
Ирина Аманти возмущена провокациями бывшей
Физики нашли объяснение схожести в динамике
ЧМ-2018: Сборная Англии снимает проклятье и по
ЧМ-2018: Швеция минимально одолела Швейцарию
В Египте обнаружили загадочный черный гранитный
Историки нашли исторические свидетельства
Исследователи заметили отражающий тень
Место падения Тунгусского метеорита может стать
Ученые: Ананас лечит гипертонию, бронхит и
Жительница Бразилии шокировала журналистов
Зверобой и ромашка помогают людям справиться со
Пришельцы оставили жителям города Кроли новое
Айва помогает людям вылечить анемию, болезни ЖКТ
Экстрасенс Хаял Алекперов советует людям очищать
Рыбаки России обратились к президенту с просьбой
Ученые: Иммунные клетки акул могут вылечить
Британский медиум Селли Морган доказала свои
Использование кондиционеров ухудшает ситуацию с
ФОМС озвучил рейтинг «отпускных» заболеваний
Просмотреть все новости