Джон Малкович сыграет в продолжение телесериала «Молодой папа»

Джон Малкович будет играть в продолжение телесериала «Молодой папа». Проект под названием «Новый папа» строится как десяти-серийный мини-сериал. Кинокритики считают, что авторам сценария Паоло Соретино и Умберто Контарелло удалось привлечь зрителя знанием психологии и простотой.Фабула нового сюжета пока держится в тайне. Но, судя по названию сериала, Джон сыграет очередного понтифика, который является выходцем из Нового Света. В фильме также будет сниматься Джуд Лоу - звезда «Фантастических тварей». Пока его роль в ленте неизвестна, однако предполагается, что актер выступит как антагонист Малковича.