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Исследователи заметили отражающий тень треугольный НЛО на картах Google

Исследователи нашли на картах Google НЛО, зафиксированный во время полета над водными просторами аргентинской столицы Буэнос-Айрес. Объект треугольной формы отражал тень, поразив их своими внушительными размерами.

Фото внеземного корабля увидели пользователи сетей, ставшие обсуждать сюжет. Многие люди были уверены, что НЛО серебристого цвета летал в этом месте для пополнения запасов топлива.

Исследователи заметили отражающий тень треугольный НЛО на картах Google


Многие эксперты утверждают, что пришельцы воруют земные запасы, чтобы потом использовать их для своих технологий. Скептики до сих пор не верят в реальное существование космических гостей, считая объект лодкой для ловли рыбы.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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