Исследователи заметили отражающий тень треугольный НЛО на картах Google
Исследователи нашли на картах Google НЛО, зафиксированный во время полета над водными просторами аргентинской столицы Буэнос-Айрес. Объект треугольной формы отражал тень, поразив их своими внушительными размерами.
Фото внеземного корабля увидели пользователи сетей, ставшие обсуждать сюжет. Многие люди были уверены, что НЛО серебристого цвета летал в этом месте для пополнения запасов топлива.
Многие эксперты утверждают, что пришельцы воруют земные запасы, чтобы потом использовать их для своих технологий. Скептики до сих пор не верят в реальное существование космических гостей, считая объект лодкой для ловли рыбы.