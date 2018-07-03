Исследователи заметили отражающий тень треугольный НЛО на картах Google

Фото внеземного корабля увидели пользователи сетей, ставшие обсуждать сюжет. Многие люди были уверены, что НЛО серебристого цвета летал в этом месте для пополнения запасов топлива.Многие эксперты утверждают, что пришельцы воруют земные запасы, чтобы потом использовать их для своих технологий. Скептики до сих пор не верят в реальное существование космических гостей, считая объект лодкой для ловли рыбы.