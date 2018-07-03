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Поклонники не узнали упитанную Понаровскую на архивном фото

Певица Ирина Понаровская выложила в Instagram свое фото в детском возрасте, и поклонники не узнали в упитанном ребенке звезду эстрады.

Поклонники не узнали упитанную Понаровскую на архивном фото


На фотографии изображена пухленькая школьница в очках и с бантом на голове, что было присуще всем советским школьницам. Действительно трудно поверить, что всегда стройная певица в детстве страдала от избыточного веса. Как признается сама Понаровская, сохранить великолепную физическую форму ей помогает самодисциплина, строгая диета с подсчетом калорий и спортивные нагрузки.

Понаровской 65, она живет в Петербурге. Несмотря на возраст, сумела сохранить стройную фигуру, и, конечно же, не перестает экспериментировать с внешностью: в настоящее время волосы певицы выкрашены в бежево-розовый цвет. Она доказала всем, что генетика – не помеха для содержания себя любимой в идеальной форме.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 20:18
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