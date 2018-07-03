В Барнауле трое рабочих погибли на заводе, упав с высоты

Как установило следствие, 30 июня бригада из трех кровельщиков ремонтировала крышу одного из цехов местного предприятия. Работа шла без страховочного оборудования и во внеурочное время. По какой-то причине все трое упали с 15-метровой высоты. При этом двое рабочих скончались сразу, а третий – в больнице.Открыто уголовное производство по факту нарушений требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерти двух и более человек. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают лиц, ответственных за обеспечение ТБ на предприятии.