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В Барнауле трое рабочих погибли на заводе, упав с высоты

В Барнауле на «Заводе алюминиевого литья» разбились насмерть трое рабочих после того, как сорвались с высоты в 15 метров.

В Барнауле трое рабочих погибли на заводе, упав с высоты


Как установило следствие, 30 июня бригада из трех кровельщиков ремонтировала крышу одного из цехов местного предприятия. Работа шла без страховочного оборудования и во внеурочное время. По какой-то причине все трое упали с 15-метровой высоты. При этом двое рабочих скончались сразу, а третий – в больнице.

Открыто уголовное производство по факту нарушений требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерти двух и более человек. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают лиц, ответственных за обеспечение ТБ на предприятии.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:29
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