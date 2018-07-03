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Знаменитого музыканта Алана Лонгмьюира погубила неизвестная болезнь

Алан Лонгмьюир, являющийся одним из создателей коллектива The Bay City Rollers, скончался в Шотландии в больнице Эдинбурга. Причиной его ухода из жизни стал неизвестный недуг, который был обнаружен после путешествия в Мексике.

Знаменитого музыканта Алана Лонгмьюира погубила неизвестная болезнь


В середине июня Алан Лонгмьюир был госпитализирован в клинику. Родственники музыканта рассказали, что легкие басиста поразил неизвестный странный вирус. Больше сведений касательно причины смерти Лонгмьюира нет. Основатель группы The Bay City Rollers ушел из жизни в возрасте семидесяти лет. Родные музыканта особо не распространяются о его смерти.

The Bay City Rollers был создан в 1969 году. Коллектив приобрел популярность, выпустив девять альбомов, однако в 1982 году творческая группа перестала существовать. Лонгмьюир играл на бас-гитаре, и на синтезаторе. Алан в 2015 году спровоцировал частичное восстановление коллектива.
 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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