Знаменитого музыканта Алана Лонгмьюира погубила неизвестная болезнь

В середине июня Алан Лонгмьюир был госпитализирован в клинику. Родственники музыканта рассказали, что легкие басиста поразил неизвестный странный вирус. Больше сведений касательно причины смерти Лонгмьюира нет. Основатель группы The Bay City Rollers ушел из жизни в возрасте семидесяти лет. Родные музыканта особо не распространяются о его смерти.The Bay City Rollers был создан в 1969 году. Коллектив приобрел популярность, выпустив девять альбомов, однако в 1982 году творческая группа перестала существовать. Лонгмьюир играл на бас-гитаре, и на синтезаторе. Алан в 2015 году спровоцировал частичное восстановление коллектива.