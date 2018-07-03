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Натали Неведрова рассказала, как хотела бы вернуть себе повышенную растительность

Ведущая шоу «Орел и решка» ввела в курс своих фолловеров касательно того, о чем мечтала несколько лет назад.

Натали Неведрова рассказала, как хотела бы вернуть себе повышенную растительность


Наталья в своем аккаунте оставила пост, в котором поведала, что достаточно давно она с подписчиками обсуждала то, должна ли девушка брить руки. При этом теперь Неведрова спросила у фанатов, что они думают насчет боди-позитива. Также ведущая рассказала, что в юности хотела иметь растительность на теле. Она призналась, что, будучи двенадцатилетней девочкой, «заглядывала туда» и надеялась увидеть, что «в том месте» что-то растет. По словам Натальи, она не удивится тому, что через некоторое время все будут с небритыми ногами. Она также заявила, что очень хочет, чтобы каждый человек, высказываясь в комментариях, вел себя корректнее.

Натали Неведрова рассказала, как хотела бы вернуть себе повышенную растительность


Подписчики заявили, что боди-позитивщики – это новое веянье моды, которое когда-то закончится. Они считают, что по этому поводу рассуждать подолгу нет смысла.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:36
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