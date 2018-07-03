Пикап Mercedes-Benz X-Class тюнеры оснастили Mercedes-Maybach S650

Специалисты ателье Carlex создали боди-кит для версии Mercedes-Benz X-Class, куда вошли 15 компонентов: колёсные арки, рамки задних фар, спойлер, накладка на капот, бампера, и т.п. В ходе отделки интерьера авто использовали кожу Nappa Porzellan. В свою очередь аналогичный материал использовали в салоне последней версии Mercedes-Maybach. Особый пикап отличается наличием алькантары в салоне, а также дерева экзотических пород.Версия X-Class получила также колёсные диски, решётку радиатора от кабриолета версии Mercedes-Maybach S650. В свою очередь кузов эксклюзивного авто окрасили в кремовый и шоколадно-коричневый оттенок. Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition расценивается в 105 000 евро.