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Пикап Mercedes-Benz X-Class тюнеры оснастили Mercedes-Maybach S650

Тюнерами Carlex Design подготовлен роскошный вариант исполнения версии Mercedes-Benz X-Class, под именем Yachting Edition. Пикап отличается кузовными карбоновыми элементами, а также деталями от версии Mercedes-Maybach S650.

Пикап Mercedes-Benz X-Class тюнеры оснастили Mercedes-Maybach S650


Специалисты ателье Carlex создали боди-кит для версии Mercedes-Benz X-Class, куда вошли 15 компонентов: колёсные арки, рамки задних фар, спойлер, накладка на капот, бампера, и т.п. В ходе отделки интерьера авто использовали кожу Nappa Porzellan. В свою очередь аналогичный материал использовали в салоне последней версии Mercedes-Maybach. Особый пикап отличается наличием алькантары в салоне, а также дерева экзотических пород.

Версия X-Class получила также колёсные диски, решётку радиатора от кабриолета версии Mercedes-Maybach S650. В свою очередь кузов эксклюзивного авто окрасили в кремовый и шоколадно-коричневый оттенок. Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition расценивается в 105 000 евро.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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