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Жидкий азот применили для повышения пластичности металлических стекол

Специалистами Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»? проведены опыты по реализации возможности охлаждения стекол, используя жидкий азот. От того, каким составом обладает стекло, его можно «омолодить» или даже запустить обратные процессы.

Специализированный научный журнал «NPG Asia Materials» опубликовал статью, в которой рассказывается про эксперимент, проведенный группой ученых Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Специалисты приняли решение, воспользоваться методом криотермической обработки, которую применили для определения свойств металлических стекол.
Жидкий азот применили для повышения пластичности металлических стекол


Металлические стекла давно нашли применение во многих областях деятельности человека, это медицинское направление, спорт и многие другие. Данному материалу свойственна высокая прочность и сопротивление коррозии и износу. Но есть и недостатки, основной из которых представляется низкой пластичностью материала, повысить который решили используя процессы «омоложения».

С целью повышения пластичности? специалистами использовался жидкий азот, который применили для цикличной обработки металлических стекол. Ведущий специалист группы ученых, профессор Дмитрий Лузгин отметил, что появившаяся возможность применить криотермические циклы, стимулирует «омоложение» одной категории стекол, а также релаксацию других (процесс обратный омоложению), причем все зависит от состава.

Начатая работа по изучению данного материала и возможностей по его укреплению продолжается. Ожидается получение более качественного результата, с более пластичными свойствами, причем не только для объемных металлических стекол, но и композитов типа «металлического стекла-кристалла».
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:30
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