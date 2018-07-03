Плотоядный розовый туман во Флориде пожирает животных и людей

Также журналисты встретились с американцем, который чудом смог выжить после встречи с неизвестным монстром. Инцидент произошел возле реки Томока, где он ловил рыбу. Мужчина обратил внимание на туман необычного цвета, который возник из пустоты и двигался в лесу, не обращая внимания на направление ветра.После этого люди стали часто находить останки пропавших лиц и представителей фауны, которые не имели следов крови. До этого момента в лесу ничего не было, так что живые существа стали добычей жуткого паранормального создания.