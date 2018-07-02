В Свердловской области девушка погибла от удара током, спасая друга
В Свердловской области девушка в попытке помочь своему другу, сама погибла после удара электрическим током. Ей было всего 19 лет.
Как установило следствие, 24-летний друг погибшей, задев электрический кабель, «прилип» к нему. Девушка бросилась парню на выручку, но сама получила изрядную долю электрического разряда: ее отбросило в сторону и девушка скончалась.
Ее спасенный друг выжил, несмотря на полученные 70% ожогов тела. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Правоохранители Кушвы проводят доследственную проверку обстоятельств трагедии.
Как установило следствие, 24-летний друг погибшей, задев электрический кабель, «прилип» к нему. Девушка бросилась парню на выручку, но сама получила изрядную долю электрического разряда: ее отбросило в сторону и девушка скончалась.
Ее спасенный друг выжил, несмотря на полученные 70% ожогов тела. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Правоохранители Кушвы проводят доследственную проверку обстоятельств трагедии.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:11