В Свердловской области девушка погибла от удара током, спасая друга

Как установило следствие, 24-летний друг погибшей, задев электрический кабель, «прилип» к нему. Девушка бросилась парню на выручку, но сама получила изрядную долю электрического разряда: ее отбросило в сторону и девушка скончалась.Ее спасенный друг выжил, несмотря на полученные 70% ожогов тела. Сейчас он находится под наблюдением врачей.Правоохранители Кушвы проводят доследственную проверку обстоятельств трагедии.