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Ольга Бузова не стала слушать свою младшую сестру Анну и довела ее до слез

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова не стала слушать свою младшую сестру Анну, которая отмечала свое 30-летие, и довела ее до слез.

Во время празднования знаменитость заявила, что самое главное для нее, это чтобы близкие и родные ей люди всегда были счастливы и здоровы. В этот самый момент именинница попросила сестру замолчать, отметив, что в противном случае она просто расплачется.

Ольга Бузова не стала слушать свою младшую сестру Анну и довела ее до слез

Стоит отметить, что слез многочисленные подписчики звезды так и не увидели, однако некоторые все-таки уверены в том, что они были, просто по какой-то причине их решили оставить за кадром, возможно даже по просьбе самой Ани.

Однако на этом поздравления звезды не закончились, кадр сменился и на нем Оля стояла уже абсолютно одна. Девушка призналась, что из-за перенасыщенного графика они с сестрой решили отметить ее именины немного раньше, но она все равно хочет, чтобы Аня получила от нее поздравления и в сам знаменательный день.

Бузова отметила, что родственница обязательно посмотрит это видео, а потому адресовала ей множество теплых слов и пожеланий.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:53
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