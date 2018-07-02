Ольга Бузова не стала слушать свою младшую сестру Анну и довела ее до слез

Во время празднования знаменитость заявила, что самое главное для нее, это чтобы близкие и родные ей люди всегда были счастливы и здоровы. В этот самый момент именинница попросила сестру замолчать, отметив, что в противном случае она просто расплачется.Стоит отметить, что слез многочисленные подписчики звезды так и не увидели, однако некоторые все-таки уверены в том, что они были, просто по какой-то причине их решили оставить за кадром, возможно даже по просьбе самой Ани.Однако на этом поздравления звезды не закончились, кадр сменился и на нем Оля стояла уже абсолютно одна. Девушка призналась, что из-за перенасыщенного графика они с сестрой решили отметить ее именины немного раньше, но она все равно хочет, чтобы Аня получила от нее поздравления и в сам знаменательный день.Бузова отметила, что родственница обязательно посмотрит это видео, а потому адресовала ей множество теплых слов и пожеланий.