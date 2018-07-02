Мама «русской Барби» оказалась красивее дочки

Валерия Лукьянова в Instagram-аккаунте поделилась новой публикацией своей мамы Ирины Пашкеевой и поразила интернет-пользователей своей красотой. Они отметили, что мама Лукьяновой намного красивее собственной дочки. Женщина следит за своей внешностью и умело подбирает аксессуары и одежду. Ирина как дочь не использует большое количество косметики, она только подчёркивает губы и глаза.Пашкеева сама чем-то напоминает так любимую дочерью куклу Барби, но выглядит как настоящий человек, а не как игрушка. Поклонники «русской Барби» заметили, что у женщины ухоженные руки, так как именно они выдают обычно возраст. Длина ногтей, а также цвет лака придаёт образу Ирины мистичности, при этом массивные кольца делают аккуратный акцент на ее длинных пальцах.