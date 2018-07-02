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Мама «русской Барби» оказалась красивее дочки

Валерия Лукьянова перенесла много операций, чтобы иметь схожесть со знаменитой куклой Барби, но пользователи не оценили старание девушки, так как ее мама оказалась намного красивее.

Мама «русской Барби» оказалась красивее дочки


Валерия Лукьянова в Instagram-аккаунте поделилась новой публикацией своей мамы Ирины Пашкеевой и поразила интернет-пользователей своей красотой. Они отметили, что мама Лукьяновой намного красивее собственной дочки. Женщина следит за своей внешностью и умело подбирает аксессуары и одежду. Ирина как дочь не использует большое количество косметики, она только подчёркивает губы и глаза.

Мама «русской Барби» оказалась красивее дочки


Пашкеева сама чем-то напоминает так любимую дочерью куклу Барби, но выглядит как настоящий человек, а не как игрушка. Поклонники «русской Барби» заметили, что у женщины ухоженные руки, так как именно они выдают обычно возраст. Длина ногтей, а также цвет лака придаёт образу Ирины мистичности, при этом массивные кольца делают аккуратный акцент на ее длинных пальцах.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:31
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