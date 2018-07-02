Ингеборга Дапкунайте поразила поклонников великолепной фигурой и внешним видом

Звезда охотно позировала перед камерами с очаровательной улыбкой, после чего многие люди отметили, что она до сих пор является эталоном стиля, несмотря на свое 55-летие. Фанаты называют Ингеборгу Дапкунайте солнышком, восхищаясь изящными формами миниатюрной знаменитости.Пользователи сетей тоже заметили, что время не имеет власти над артисткой, всегда радующей зрителей своим позитивным настроением. Вот только раньше она тоже подверглась критике, выйдя на красную дорожку Каннского фестиваля без нижнего белья.