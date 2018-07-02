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Японцы запечатлели на видео яркий “крутящийся” НЛО

Свидетели события из города Кусацу опубликовали в сетях видео, привлекшее к себе внимание пользователей. Японцы показали в нем яркий “крутящийся” НЛО, замеченный в ночном небе.

Японцы запечатлели на видео яркий “крутящийся” НЛО


Внеземной корабль сразу привлек внимание людей своей невероятной маневренностью, а также излучал сильное свечение, чтобы лучше рассмотреть окрестности. Пришельцы не хотели скрываться от людских глаз и даже зависли в воздухе на протяжении 10 минут. Также горожане заметили, что НЛО в форме летающей тарелки вращался вокруг своей оси, чего нельзя сказать о земном транспорте.



Они решили отправить материалы специалистам, а также показать их людям, подробно рассказав о необычном зрелище. Пока эксперты не прокомментировали ситуацию, а пользователи заговорили о вторжении внеземных гостей.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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