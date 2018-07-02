Японцы запечатлели на видео яркий “крутящийся” НЛО

Внеземной корабль сразу привлек внимание людей своей невероятной маневренностью, а также излучал сильное свечение, чтобы лучше рассмотреть окрестности. Пришельцы не хотели скрываться от людских глаз и даже зависли в воздухе на протяжении 10 минут. Также горожане заметили, что НЛО в форме летающей тарелки вращался вокруг своей оси, чего нельзя сказать о земном транспорте.Они решили отправить материалы специалистам, а также показать их людям, подробно рассказав о необычном зрелище. Пока эксперты не прокомментировали ситуацию, а пользователи заговорили о вторжении внеземных гостей.