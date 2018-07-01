Тим Кук рассказал про его попытку воспользоваться контролем активности в iOS 12

Из рассказа Кука следует, что его охватил в ужас от осознания информационного объема всего количества оповещений, попавших на его личный смартфон. Данная ситуация была сравнима с сумасшествием, естественно, что он поспешить отключать всю ненужную активность. Каждому человеку понятно, какое количество времени ему приходится посвящать iPhone и разработчиками принято решение по исправлению данной ситуации. По их словам, производитель не хочет допускать, чтоб у людей появилось желание злоупотреблять их продуктами.Как отметил Тим Кук, необходимость ведения контроля активности уже давно назревала. Появилась идея трекера, как производная от родительского контроля, позволяющего родителям прослеживать за действиями детей с гаджетом. Получив такую возможность, компания приняла решение направить данную технологию в общий доступ. Сейчас каждый пользователь может воспользоваться ей и решить самостоятельно, как ее для себя применить. У людей появилась возможность выбора - проигнорировать данные или сделать попытку каких-либо перемен с ними.