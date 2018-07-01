Тим Кук рассказал про его попытку воспользоваться контролем активности в iOS 12
Тим Кук, генеральный директор компании Apple, решил рассказать про ситуацию, как ему помогла функция контроля активности, встроенная в операционную систему iOS 12. Необходимость возникла после того, как он понял, что стал слишком часто пользоваться своим iPhone. В его гаджет все чаще стали приходить уведомления, содержащие информацию от различных сервисов и служб, причем удивлял нескончаемый и настойчивый их поток.
Из рассказа Кука следует, что его охватил в ужас от осознания информационного объема всего количества оповещений, попавших на его личный смартфон. Данная ситуация была сравнима с сумасшествием, естественно, что он поспешить отключать всю ненужную активность. Каждому человеку понятно, какое количество времени ему приходится посвящать iPhone и разработчиками принято решение по исправлению данной ситуации. По их словам, производитель не хочет допускать, чтоб у людей появилось желание злоупотреблять их продуктами.
Как отметил Тим Кук, необходимость ведения контроля активности уже давно назревала. Появилась идея трекера, как производная от родительского контроля, позволяющего родителям прослеживать за действиями детей с гаджетом. Получив такую возможность, компания приняла решение направить данную технологию в общий доступ. Сейчас каждый пользователь может воспользоваться ей и решить самостоятельно, как ее для себя применить. У людей появилась возможность выбора - проигнорировать данные или сделать попытку каких-либо перемен с ними.