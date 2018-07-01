Мария Кохно уверена, что экс-участникам «Дома-2» трудно привыкнуть к жизни за периметром из-за чувства пустоты
Несколько дней назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно побывала на ток-шоу в городских квартирах и встретилась со многими ребятами, с которыми когда-то жила в периметре.
Это натолкнуло ее на откровения, а потому в своем микроблоге она попробовала объяснить подписчикам, почему героям телестройки так тяжело привыкнуть к реальной жизни после ухода.
По словам блондинки, после участия в реалити-шоу жизнь делится на «До» и «После», вроде бы ничего не меняется, но и жить как прежде тоже не получается. Она считает, что тем, кто этого не почувствовал объяснить очень сложно.
«Очень тяжело найти себя после проекта, потому что кажется, что ты уже из телека и стремно работать в офисе менеджером или официанткой той же... Тяжело адаптироваться - потому что ты живешь 24/7 под камерами и постоянно говоришь, а тут вдруг раз - тишина и пустота...», - пишет Маша.
По ее мнению, именно поэтому многие не выдерживают и начинают искать себя или ездить по странам, чтобы избежать пустоты. Но от самого себя не убежишь.
Кохно призналась, что сама она смотрит на жизнь иначе. Для нее настоящая пустота – это когда уходят родные, когда больше нет возможности их снова увидеть, а все остальное лишь дело времени.
Она считает, что легче всего – это впасть в депрессию и ждать пока пожалеют, но самое крутое – это каждый раз начинать все с чистого листа и верить в себя и свои силы.
Напомним, что Маша уже больше полугода как не является участницей. Сейчас она встречается с Андреем Денисовым, который покинул «Дом-2» ради нее, а также продолжает развивать свою карьеру в творчестве.