Мария Кохно уверена, что экс-участникам «Дома-2» трудно привыкнуть к жизни за периметром из-за чувства пустоты

«Очень тяжело найти себя после проекта, потому что кажется, что ты уже из телека и стремно работать в офисе менеджером или официанткой той же... Тяжело адаптироваться - потому что ты живешь 24/7 под камерами и постоянно говоришь, а тут вдруг раз - тишина и пустота...», - пишет Маша.

Это натолкнуло ее на откровения, а потому в своем микроблоге она попробовала объяснить подписчикам, почему героям телестройки так тяжело привыкнуть к реальной жизни после ухода.По словам блондинки, после участия в реалити-шоу жизнь делится на «До» и «После», вроде бы ничего не меняется, но и жить как прежде тоже не получается. Она считает, что тем, кто этого не почувствовал объяснить очень сложно.По ее мнению, именно поэтому многие не выдерживают и начинают искать себя или ездить по странам, чтобы избежать пустоты. Но от самого себя не убежишь.Кохно призналась, что сама она смотрит на жизнь иначе. Для нее настоящая пустота – это когда уходят родные, когда больше нет возможности их снова увидеть, а все остальное лишь дело времени.Она считает, что легче всего – это впасть в депрессию и ждать пока пожалеют, но самое крутое – это каждый раз начинать все с чистого листа и верить в себя и свои силы.Напомним, что Маша уже больше полугода как не является участницей. Сейчас она встречается с Андреем Денисовым, который покинул «Дом-2» ради нее, а также продолжает развивать свою карьеру в творчестве.