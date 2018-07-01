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Виктория Боня показала подписчикам свою увеличенную грудь на футбольном поле

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня активно следит за Чемпионатом мира по футболу. Более того, она путешествует из одного города в другой, дабы следить за игрой с трибун, а не экрана телевизора.

Так, к примеру, несколько дней назад она побывала на матче Бразилия-Сербия и сфотографировалась на фоне футбольного поля. На снимке она позировала в коротком топе без бюстгальтера и шифоновой юбке в пол. Дополняла образ накидка красного цвета и небольшая розовая сумочка.

Виктория Боня показала подписчикам свою увеличенную грудь на футбольном поле

«Я за Бразилию, и нам нужна только победа! Даже не хочу делать прогноз на игру, просто нужна победа!», - написала она в подписи к снимку.

Однако поклонники не захотели вступать в дискуссию на счет исхода матча, вместо этого они стали обсуждать наряд Вики и ее грудь. Многим показалось, что незадолго до начала Мундиаля девушка увеличила свой бюст, поскольку раньше он был бесформенным и не таким внушительным.

Виктория Боня показала подписчикам свою увеличенную грудь на футбольном поле

Другие же отметили, что так на стадион никто не одевается, поскольку выглядит это нелепо и очень вульгарно. Они напомнили Боне, что на футбол приходят смотреть, а не демонстрировать всем свои достоинства.

«Перебор в образе...вульгарно», «Грудь классная», «Да уж, вырядилась так вырядилась», «Ни фига себе она грудь сделала», «Не самый лучший наряд на стадион», «Переборщила с размером», «Грудь уж больно большая. Когда вы успели нарастить? Раньше было красивее. А сейчас вас не видно, только шары», - писали в комментариях они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:25
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