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«Лаборатория Касперского» определила снижение активности атак вирусов-вымогателей

Специалистами «Лаборатории Касперского» отмечается снижение общего числа атак известными вирусами-вымогателями, сообщения из публикаций Astera.

Как рассказали специалисты, анализировался период от начала апреля 2017 года и по март 2018-го. Причем тенденция по сокращению активности вирусов-вымогателей достигла уровня 44,6%, в равнение с аналогичным показателем за временной период прошлого года. Но есть и другие наблюдения, как утверждают сотрудники компании, проявляют повышенную активность вирусы для майнинга криптовалют.
«Лаборатория Касперского» определила снижение активности атак вирусов-вымогателей


Как известно, недавно хакерами группировки Zacinlo, успешно сделан обход средств защиты Windows 10, при этом жертвы злоумышленников вынуждены были просматривать рекламу. В результате оказались под угрозой 90% устройств. В данном случае отмечается, что данная разработка вируса способна незаметно для пользователей вести свою активность.

Еще в начале июня, специалист компании BuzzFeed Дано Нгуен рассказала про причины и желание хакерами использовать вирусные видеоролики и другие виды подобного контента. Как отметили маркетологи при исследовании, данное содержание способно подтолкнуть пользователей на распространение контента.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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