«Лаборатория Касперского» определила снижение активности атак вирусов-вымогателей

Как рассказали специалисты, анализировался период от начала апреля 2017 года и по март 2018-го. Причем тенденция по сокращению активности вирусов-вымогателей достигла уровня 44,6%, в равнение с аналогичным показателем за временной период прошлого года. Но есть и другие наблюдения, как утверждают сотрудники компании, проявляют повышенную активность вирусы для майнинга криптовалют.Как известно, недавно хакерами группировки Zacinlo, успешно сделан обход средств защиты Windows 10, при этом жертвы злоумышленников вынуждены были просматривать рекламу. В результате оказались под угрозой 90% устройств. В данном случае отмечается, что данная разработка вируса способна незаметно для пользователей вести свою активность.Еще в начале июня, специалист компании BuzzFeed Дано Нгуен рассказала про причины и желание хакерами использовать вирусные видеоролики и другие виды подобного контента. Как отметили маркетологи при исследовании, данное содержание способно подтолкнуть пользователей на распространение контента.