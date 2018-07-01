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Жителю Ставрополя в магазине продали шоколадное яйцо с живым червем

В одном из ставропольских магазинов покупатели приобрели шоколадное яйцо с «сюрпризом» в виде белого червя. Неаппетитную находку удалось обнаружить только дома во время распаковки лакомства, по поверхности которого ползало существо. Возмущенные клиенты решили сразу же записать видеоролик.

Инцидент с червем в шоколадном яйце произошел в магазине, расположенном на улице Космонавтов. Ролик с распаковкой яйца довольно быстро набрал популярность в городских группах Ставрополя в различных социальных сетях.

Жителю Ставрополя в магазине продали шоколадное яйцо с живым червем


Многие пробовали выяснить, откуда червь мог взяться под оберткой. Кто-то высказал мнение, что яйцо продавалось с уже истекшим сроком годности, другие жаловались на антисанитарию, нашлись и те, кто списал все на жару.

Однако некоторые комментаторы пытались отшутиться, заявив, что это шоколадное яйцо отлично подойдет, чтобы «заморить червячка». Другие отметили, что автору повезло, ведь ему попалось яйцо с мясом.

Руководство магазина пока никак не отреагировало на живой «сюрприз». Однако те, кто увидел причину в антисанитарии, могут оказаться близки к истине. Дело в том, что в другом ставропольском супермаркете покупатели обнаружили колонию тараканов.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 00:00
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