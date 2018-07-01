Жителю Ставрополя в магазине продали шоколадное яйцо с живым червем

Инцидент с червем в шоколадном яйце произошел в магазине, расположенном на улице Космонавтов. Ролик с распаковкой яйца довольно быстро набрал популярность в городских группах Ставрополя в различных социальных сетях.Многие пробовали выяснить, откуда червь мог взяться под оберткой. Кто-то высказал мнение, что яйцо продавалось с уже истекшим сроком годности, другие жаловались на антисанитарию, нашлись и те, кто списал все на жару.Однако некоторые комментаторы пытались отшутиться, заявив, что это шоколадное яйцо отлично подойдет, чтобы «заморить червячка». Другие отметили, что автору повезло, ведь ему попалось яйцо с мясом.Руководство магазина пока никак не отреагировало на живой «сюрприз». Однако те, кто увидел причину в антисанитарии, могут оказаться близки к истине. Дело в том, что в другом ставропольском супермаркете покупатели обнаружили колонию тараканов.