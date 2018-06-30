Андрей Черкасов сообщил, что ему предложили роль в голливудском фильме

По словам мужчины, накануне ему позвонили из Голливуда и предложили роль в продолжении известной франшизы о Джеймсе Бонде. Как сообщил Андрей, ему была предложена роль русского разведчика, которого главный герой «Агент 007» убивает в конце картины.Черкасов сообщил, что отказался от такого щедрого предложения, так как, по его словам, только в американских фильмах «они» побеждают русских. Также Черкасов предложил позвонить Даниле Козловскому, ведь быть может он согласится на такую роль.