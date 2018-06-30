Австралийские жители заметили в небе загадочные кольцеобразные облака

По словам жителей, в тот день в небе не летало никаких самолетов, при этом форма облачных образований была таковой, что ни один земной летательный аппарат не смог бы создать такие.Сразу же люди начали расходиться во мнениях. В первую очередь вспомнились летающие тарелки и инопланетяне, хотя уфологии заверили в том, что они используют антигравитационные технологии, поэтому никаких реактивных двигателей быть не может. Согласно второй версии, секретные организации проверяют работу технологии по управлению климатов. Третья версия заключается в том, что это игра разумных облаков.Многие уфологи отмечают, что в последнее время на Земле довольно часто встречаются подобные явления. Конспирологи считают, что это не просто совпадения.