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Австралийские жители заметили в небе загадочные кольцеобразные облака

Местные жители австралийского города Йеппун, который расположен в штате Квинсленд, обнаружили в небе необычный феномен. Речь идет об облаках идеальной кольцеобразной формы.

Австралийские жители заметили в небе загадочные кольцеобразные облака


По словам жителей, в тот день в небе не летало никаких самолетов, при этом форма облачных образований была таковой, что ни один земной летательный аппарат не смог бы создать такие.

Сразу же люди начали расходиться во мнениях. В первую очередь вспомнились летающие тарелки и инопланетяне, хотя уфологии заверили в том, что они используют антигравитационные технологии, поэтому никаких реактивных двигателей быть не может. Согласно второй версии, секретные организации проверяют работу технологии по управлению климатов. Третья версия заключается в том, что это игра разумных облаков.



Многие уфологи отмечают, что в последнее время на Земле довольно часто встречаются подобные явления. Конспирологи считают, что это не просто совпадения.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:06
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