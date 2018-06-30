Учёные: Безопасного загара не существует

Учёные сообщают, что польза солнечных лучей для человека несколько преувеличена. Конечно, без ультрафиолета невозможна полноценная выработка витамина D. Исследования доказали, что солнечные ванны помогают улучшить состояние пациентов, страдающих от желтухи, рахита, псориаза и экземы. Однако злоупотребление загаром вызывает более серьёзные заболевания.Учёные выяснили, что безопасной дозы солнечных лучей не существует. Длительный загар вызывает изменения ДНК. Первыми под удар попадают клетки кожи, которые под воздействием ультрафиолета могут образовывать злокачественные опухоли. Солнечные лучи также могут спровоцировать преждевременное старение кожи. Передозировка ультрафиолетом сказывается на работе иммунной системы, а также органах зрения.