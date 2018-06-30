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Американская компания работает над парящим крылом для исследования Венеры

Представители компании Black Swift Technology получили от NASA контракт на создание аппарата, который будет использоваться для изучения атмосферы Венеры. Отмечается, что устройство выполнят в виде парящего крыла.

Американская компания работает над парящим крылом для исследования Венеры


По словам главы Black Swift Technology Джека Элстона, ранее компания занималась созданием спутников, которые наблюдали за лесными пожарами, извержениями вулканов, торнадо и т.д. Теперь на предприятии приняли решение заняться изучением Венеры.

По мнению конструкторов, конфигурация разработки позволит ей успешно преодолевать вихревые потоки, скорость которых достигает 360 км/час. Помимо этого аппарат станет собирать атмосферные пробы для анализа.

В целом устройство американской компании должно быть прочным из-за высокого давления в атмосфере Венеры и иметь хорошую термозащиту, поскольку температура в средних слоях планеты достигает 467 градусов по Цельсию.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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