Американская компания работает над парящим крылом для исследования Венеры

По словам главы Black Swift Technology Джека Элстона, ранее компания занималась созданием спутников, которые наблюдали за лесными пожарами, извержениями вулканов, торнадо и т.д. Теперь на предприятии приняли решение заняться изучением Венеры.По мнению конструкторов, конфигурация разработки позволит ей успешно преодолевать вихревые потоки, скорость которых достигает 360 км/час. Помимо этого аппарат станет собирать атмосферные пробы для анализа.В целом устройство американской компании должно быть прочным из-за высокого давления в атмосфере Венеры и иметь хорошую термозащиту, поскольку температура в средних слоях планеты достигает 467 градусов по Цельсию.