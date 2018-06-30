«Невестка для Валерии»: Анна Шеридан сидела в тюрьме

Недавно Арсений Шульгин начал встречаться с Анной Шеридан, однако в Instagram совместные фотографии молодых людей мелькают слишком часто. По мнению поклонников, для Валерии такая невестка оказалась не совсем идеальной. До некоторых пор многие были в недоумении, почему певица не рада потенциальной невестке. Но пост на странице модели Анны Шеридан расставил всё по своим местам.Как оказалось, Анна несколько дней сидела в тюрьме. По туристической визе в Сингапуре девушка решила подработать, однако это не понравилось пограничникам. В результате модель в качестве «нелегала» попала на несколько дней в заключение. Этот инцидент Анна Шеридан восприняла, как жизненный опыт. Откровения модели в соцсети оценили более 2,5 тысячи подписчиков. Которые активно прокомментировали ситуацию.