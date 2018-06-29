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Инфракрасные данные NASA показывают усиление тропического шторма Эмилия

Инфракрасные спутниковые снимки NASA обеспечивают облачные температуры гроз, составляющих тропический шторм Эмилия. Сравнивая эти показания температуры NASA с данными другого спутника, полученными на следующий день, прогнозисты определили, что Эмилия усиливается.

Инфракрасные данные NASA показывают усиление тропического шторма Эмилия


В Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, инфракрасные данные шторма Эмилии, получены с помощью Атмосферного инфракрасного эхолота или инструмента AIRS, расположенного на борту космического аппарата NASA. Эти данные 28 июня показали сильные штормы с очень холодными облачными температурами выше -53 °C вокруг центра.

К пятнице, 29 июня 2018 года, в Национальном центре ураганов отметили, что эти облачные вершины остыли, указывая на то, что подъем в шторм был сильнее, а облачные вершины были выше. Это означает, что буря усилилась. В центре сообщили: «Коротковолновые инфракрасные снимки и более ранний полярный орбитальный (спутниковый) проход показывают глубокие конвективные всплески со связанными -78 °C облачными вершинами, развивающимися вблизи центра поверхности".

Шторм Эмилия в данное время находится достаточно далеко от земли. 29 июня его центр был расположен на широте 16,2 градуса северной широты и на 116,3 градуса западной долготы. Это примерно в 1000 км к юго-западу от южной оконечности Нижней Калифорнии, Мексика.

В Национальном центре ураганов (NHC) сообщают, что Эмилия движется к западу-северо-западу со скоростью около 19 км/ч, и это движение, как ожидается, продолжится в течение следующих нескольких дней. Максимальные устойчивые ветры увеличились до 95 км/ч с более высокими порывами. Ветры тропической штормовой силы простираются 130 км от центра.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:06
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