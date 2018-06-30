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Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить 35-летний рекорд Нюрбургринга

Спортивный прототип версии Porsche 919 Hybrid Evo, победивший в «Ле-Мане», стал абсолютным рекордсменом Нюрбургринга. Болидом был обнулён рекорд, который поставили на «Северной петле» тридцать пять лет назад.

Болид Porsche 919 Hybrid Evo смог побить 35-летний рекорд Нюрбургринга


Болидом на Нюрбургринге управлял пилот - Тимо Бернхард. При этом средняя скорость Porsche 919 Hybrid Evo на треке достигала 234 км/ч. Авто проехало за 5 мин 19,546 сек 20,8 км, превзойдя прошлый рекорд на 51 сек, поставленный в 1983 году немцем Штефаном Беллофом. Он на «Северную петлю» вышел на спортивном прототипе версии Porsche 959, преодолев трек за 6 мин 11,130 сек. В прошлом году авто Porsche 919 Hybrid Evo победило в «Ле-Мане», но претерпело перед Нюрбургрингом серьезную модернизацию.



Автомобиль получил пересмотренные аэродинамические элементы, увеличив прижимную силу на 53%. Авто стало легче на 39 кг - 849 кг. Модели модернизировали силовую установку - турбодвигатель V4 на 720 л.с. и электродвигатель на 440 л.с.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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