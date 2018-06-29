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Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова компенсирует работой отсутствие любви

Ни для кого не секрет, что Ольга Бузова является большим трудоголиком. Свою основную работу на телевидении она умудряется совмещать с певческой карьерой, выступлениями в театре, съемками в кино, запуском собственной криптовалюты, ведением ресторана и выпуском одежды собственного бренда.

Бесспорно такая продуктивность приносит девушке немалый доход, однако вместе с тем и серьезно вредит ее здоровью. Врач-невролог Михаил Коровкин объяснил, чем чреват такой перенасыщенный образ жизни.

Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова компенсирует работой отсутствие любви


Прежде всего специалист отмечает, что такой трудоголизм обусловлен отсутствием личной жизни. По его словам, люди, у которых есть любимый человек или дети, не будут ночами пропадать на работе, поскольку они знают, что дома их ждут.

Коровкин отмечает, что в большинстве своем изначально знаменитости являются здоровыми людьми, однако в результате частых гастролей, сопровождающихся сменой часовых поясов, а также из-за того, что все спектакли и концерты проходят в вечернее время, после которых артистам приходится ложиться спать только под утро, а просыпаются в середине дня или через 2-3 часа. Ритм их жизни нарушается, что гарантировано приводит к появлению множества болезней.

Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова компенсирует работой отсутствие любви


«Это не может не влиять на их организм. Отсюда гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, ведь знаменитости живут вне реального здорового цикла. И при этом развивают бурную деятельность. Не каждый человек справится с таким образом жизни», - сообщил врач.

По его мнению, у каждой звезды имеются свои стимулы к такой жизни. Кого-то толкает тщеславие, кому-то нравится процесс, в кто-то таким образом просто компенсирует отсутствие любви.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:41
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