Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова компенсирует работой отсутствие любви

«Это не может не влиять на их организм. Отсюда гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, ведь знаменитости живут вне реального здорового цикла. И при этом развивают бурную деятельность. Не каждый человек справится с таким образом жизни», - сообщил врач.

Бесспорно такая продуктивность приносит девушке немалый доход, однако вместе с тем и серьезно вредит ее здоровью. Врач-невролог Михаил Коровкин объяснил, чем чреват такой перенасыщенный образ жизни.Прежде всего специалист отмечает, что такой трудоголизм обусловлен отсутствием личной жизни. По его словам, люди, у которых есть любимый человек или дети, не будут ночами пропадать на работе, поскольку они знают, что дома их ждут.Коровкин отмечает, что в большинстве своем изначально знаменитости являются здоровыми людьми, однако в результате частых гастролей, сопровождающихся сменой часовых поясов, а также из-за того, что все спектакли и концерты проходят в вечернее время, после которых артистам приходится ложиться спать только под утро, а просыпаются в середине дня или через 2-3 часа. Ритм их жизни нарушается, что гарантировано приводит к появлению множества болезней.По его мнению, у каждой звезды имеются свои стимулы к такой жизни. Кого-то толкает тщеславие, кому-то нравится процесс, в кто-то таким образом просто компенсирует отсутствие любви.