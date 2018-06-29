Disney продемонстрировала возможности гуманоидного робота-акробата

Представил Disney гуманоидного робота, способного совершать акробатические движения. Причем робот-акробат способен наравне с человеком выполнять акробатические прыжки с троса. В конце совершения элемента, трос, на котором ему удалось разогнаться, отпускается роботом, и совершаются перевороты или принимается поза супергероя. В завершение выполнения набора сложных манипуляций, роботом корректируется положение перед самым приземлением.Командой Disney уже демонстрировались прежние свои разработки. Первым был представлен металлический брусок, который снабдили приводом и грузами, данный набор позволял влиять на силы инерции. Следующей демонстрацией создателей было изобретение, уже в составе трех сегментов, имитирующих движения акробатов в полете.Настоящий робот полностью напоминает фигуру реального человека, он имеет 2 руки и 2 ноги, сгибающиеся подобно человеческим. Все манипуляции выполняются робот благодаря использованию встроенных датчиков. Необходимо напомнить, что ранее уже создавались роботы, умеющие делать сальто, а так же ходить и бегать, это была модель Atlas от компании Boston Dynamics.