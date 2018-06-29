После признания в эскорте Дарья Друзьяк покинула телепроект «Дом-2»

«Только мы с ним знали об этом, он появился на шоу, чтобы меня поддержать и возвысить, чтобы защитить от нападок и агрессии коллектива. Он очень расстроился, когда я рассказала эту горькую правду», - сообщила Даша.

Напомним, что на шокирующие откровения Дашу подтолкнул бывший молодой человек, который пришел в студию городских квартир, дабы рассказать о том, какой Друзьяк была в отношениях с ним за периметром.Стоит отметить, что парень был против, чтобы экс-возлюбленная всей стране рассказала о своем позорном прошлом, но та решила честной и идти до конца, поскольку рано или поздно правда бы все равно всплыла.Участница отметила, что после признания с ее плеч как будто свалился огромный камень и она рада, что все теперь всё знают. Вот только коллектив не принял ее такой, какая она есть и после шоу начал гнобить. Поэтому Друзьяк решила покинуть реалити-шоу.Стоит сказать, что неожиданно для всех вместе с девушкой «Дом-2» покинул и Андрей Шабарин, а его избранница Анастасии Кочервей снова осталась одна.