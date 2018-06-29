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После признания в эскорте Дарья Друзьяк покинула телепроект «Дом-2»

Буквально несколько дней назад зрители телепроекта «Дом-2» были свидетелями того, как ведущие пытались разобраться в непростом прошлом Дарьи Друзьяк, которая неожиданно для всех призналась, что спала с мужчинами за деньги. А уже сегодня стало известно, что девушка покинула периметр.

Напомним, что на шокирующие откровения Дашу подтолкнул бывший молодой человек, который пришел в студию городских квартир, дабы рассказать о том, какой Друзьяк была в отношениях с ним за периметром.

После признания в эскорте Дарья Друзьяк покинула телепроект «Дом-2»

Стоит отметить, что парень был против, чтобы экс-возлюбленная всей стране рассказала о своем позорном прошлом, но та решила честной и идти до конца, поскольку рано или поздно правда бы все равно всплыла.

«Только мы с ним знали об этом, он появился на шоу, чтобы меня поддержать и возвысить, чтобы защитить от нападок и агрессии коллектива. Он очень расстроился, когда я рассказала эту горькую правду», - сообщила Даша.

После признания в эскорте Дарья Друзьяк покинула телепроект «Дом-2»

Участница отметила, что после признания с ее плеч как будто свалился огромный камень и она рада, что все теперь всё знают. Вот только коллектив не принял ее такой, какая она есть и после шоу начал гнобить. Поэтому Друзьяк решила покинуть реалити-шоу.

Стоит сказать, что неожиданно для всех вместе с девушкой «Дом-2» покинул и Андрей Шабарин, а его избранница Анастасии Кочервей снова осталась одна.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:55
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