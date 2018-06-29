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Джим Керри нарисовал Трампа избивающего ребёнка-мигранта

По версии американского издания Times, Трамп приглашает ребенка в США, при этом по версии актёра Джима Керри, давал ему «правовые гарантии» кулаками и ногами.

Джим Керри нарисовал Трампа избивающего ребёнка-мигранта


В США часто критикуют за миграционную политику Дональда Трампа, а также работу служб в отношении эмигрирующих семей. Иногда бывает, что забирают у родителей их ребёнка и помещают на некоторое время в специальные учреждения. Однако это всё происходит не по желанию главы США, а из-за ряда установленных правил и законов. Многие знаменитости обращаются к Трампу с просьбой исправить данную ситуацию. Не остался в стороне и актёр Джим Керри. Недавно он опубликовал в рамках Twitter рисунок, под которым написал, что он исправил скандальную обложку издания Time.

Джим Керри нарисовал Трампа избивающего ребёнка-мигранта


Отмечается, что в оригинальной картинке Трамп добродушно стоял возле плачущего ребёнка, при этом сверху было написано: «Добро пожаловать в Америку». Однако Джим решил изменить доброго президента на злого, который избивал ребёнка-мигранта.

Джим Керри нарисовал Трампа избивающего ребёнка-мигранта
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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